日本今天在鹿兒島，發射新型「H3火箭」8日，火箭雖然順利升空，不過飛行半小時後，第二節推進器提前停止燃燒，原本要把日本版的GPS衛星送上軌道，強化氣象預警資訊，任務宣告失敗。

日本宇宙航空研究開發機構JAXA22日在鹿兒島縣發射H3火箭8號機發射失敗。（圖／翻攝JAXA YT頻道）

日本新型「H3火箭」8日在鹿兒島種子島宇宙中心發射，雖然順利升空，但在飛行約半小時後，第二節推進器提前停止燃燒，導致原本計劃送入軌道的日本版GPS衛星「引路者5號機」任務宣告失敗。與此同時，日本防衛事業卻有所進展，「最上」級護衛艦「吉井」號於22日在長崎市造船所舉行下水儀式，該艦全長133公尺、排水量約3900公噸，已吸引澳洲及紐西蘭的高度關注。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）於早上10點51分從種子島宇宙中心發射新型H3火箭8號機。當地民眾紛紛拿出手機，希望記錄下這歷史性的瞬間，黃色火箭在轟隆聲中順利升空。然而，在升空近半小時後，推進器出現異常，衛星無法進入預定軌道。JAXA隨後確認第二節火箭推進器提前停止燃燒，宣布此次發射任務失敗。值得注意的是，這次發射任務原定7日進行，但已經延遲了兩次。

此次發射原本計劃搭載「日本版GPS」衛星「引路者5號機」上太空，該衛星能提升智慧手機的定位精準度，並強化防災資訊。隨著發射失敗，日本的GPS衛星部署計畫可能將再次延後。儘管火箭發射任務失敗，日本在防衛裝備發展方面卻取得進展。日本「最上」級護衛艦「吉井」號下水儀式於22日在長崎市的造船所舉行。這艘護衛艦全長133公尺，排水量約3900公噸。

澳洲計畫最多引進11艘「最上」級護衛艦，整體專案經費約達1兆日圓。此外，紐西蘭海軍也對導入「最上級護衛艦」表達高度關注。日本防衛大臣小泉進次郎表示，對於日本裝備品所具備的高度技術能力正受到世界的期待，這一點他有明確的認知。小泉進次郎積極推動日本國防發展，他還在社群媒體發布照片，展示自己體驗睡在魚雷旁的情景，盡心履行防衛宣傳職責。

