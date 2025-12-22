日本H3火箭發射失敗！引路者5號未能進軌道

▲搭載引路者5號衛星的日本H3火箭8號機，22日在種子島發射場升空後引擎提前熄火，宣告失敗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（22日）上午在鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射了H3火箭8號機，搭載日版衛星定位系統（GPS）的「引路者5號」衛星升空，未料，第二節引擎提前熄火，衛星無法被送入預定軌道，文部科學省宣布發射失敗。

根據NHK與共同社報導，日本文部科學省22日透露，「引路者5號」未能進入預定軌道，發射已經失敗。「引路者」是一顆具類似GPS定位功能的人造衛星。目前，共有五顆在日本上空運行，用於提高智慧型手機和車用導航電子設備的定位精準度，並在無線電訊號覆蓋不到的地區發送地震緊急警報。

廣告 廣告

日本政府為構建無需依賴他國即可自行提供定位服務的系統，力爭增強到7顆佈局。引路者6號今年2月已先行發射，此次的5號機是第6顆，明年2月將完成7顆佈局。未來還計畫擴充至11顆，以便在覆蓋對象亞洲、大洋洲中進一步擴大提供地區，部分衛星出現故障時也能持續提供服務。

H3火箭8號機原計劃本月17日發射，但因地上設備問題而在發射前取消倒數計時，之後確定為設備操作有誤，今日再次挑戰。但又因第二節引擎提前停止燃燒。目前正確認具體情況，受此影響，衛星無法被送入預定軌道。

JAXA於下午 2 點半召開記者會，理事長山川宏表示「未能符合大眾期待，由衷深表歉意」；並宣布已成立對策本部，將全力調查事故原因。這也是 H3 火箭自前年 3 月初號機以來，第 2 次發射失敗。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓國旅遊民眾注意！刷VISA卡遭重複扣款 旅韓達人籲看信用卡帳單

日本「皇居錢包」爆紅！售價超實惠 每日最多僅產一百份

舊金山大停電！Waymo自動駕駛全停擺 馬斯克Robotaxi開嘲諷