日本H3火箭發射成功 搭載6小型衛星順利入軌道

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「主要引擎啟動。」當地時間12日上午9時53分，日本新一代主力載運火箭，H3火箭6號機，從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空。15分鐘後抵達580公里附近的目標軌道，隨即成功將搭載的6顆小型衛星送入軌道，宣告發射圓滿成功。

在種子島宇宙中心的新聞中心，日本宇宙航空研究開發機構JAXA的相關人員激動鼓掌，有的工作人員眼眶含淚．發射中心外6公里處的長谷公園也聚集許多民眾，帶著孩子來看火箭升空，見證歷史時刻。

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民眾說，「真的太震撼了，能看到這樣的畫面，真的太棒了。」「這是相關人員共同努力的結果，身為鎮民的我，也感到非常的高興。」

日本開發H3火箭，目標是確保自主太空運輸能力，並以較低成本搶攻商業發射市場。H3火箭去（2025）年12月發射失敗，沒有進入軌道，修復了導致失敗的衛星基座後，終於在半年後順利發射。JAXA表示，這次任務成功有兩個意義，一是挑戰如何從失敗中恢復，二是挑戰新技術。

這次升空的H3六號機，首次採用3具液態燃料引擎，完全不使用固體燃料助推火箭的3-0型態，雖然推力較小，卻是最省錢的結構。目前H3火箭累計發射8次，其中2次失敗，成功率75%。不過，要獲得國際客戶青睞，一般須具備95%成功率才算可靠。

今年內H3還有3次發射任務，包括人造衛星與火星探測器升空計畫，能否連續成功，將是建立市場信心的關鍵。