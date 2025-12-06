日本iPhone失守？Android首度逆轉市佔

【記者趙筱文／台北報導】日本智慧手機市場似乎正在換風向。根據MMD研究所最新公布的「2025年9月智慧手機OS市佔調查」顯示，iPhone主力使用率降至48.3％，Android升至51.4％，Android較去年增加1.3個百分點，成為今年最明顯的消費端風向變化。這波小幅位移看似溫和，但反映的是使用族群與購機動機的逐漸分化。

在年齡層上，日本市場呈現出與台灣相當接近的世代分布。調查中，20-29歲女性的iPhone使用率高達81.0％，顯示外觀、拍照、社群體驗仍掌握年輕族群的核心需求；反之，在中高齡族群中則明顯偏向於Android陣營，60-69歲男性的Android使用率達65.0％、60-69歲女性61.9％，50-59歲男性也來到61.2％，形成鮮明的跨世代差異。

目前使用的機型也呈現出與台灣市場截然不同的偏好。在日本，iPhone SE系列以18.6％成為使用率最高的機型，小尺寸、輕量化與相對親民的售價仍具吸引力；iPhone 16與iPhone 15則分居其後。這種「輕巧機型佔大宗」的現象，與台灣明顯偏好大螢幕與高階規格的市場結構相當不同。

在Android陣營，日本則由本土品牌領跑，AQUOS以25.7％奪下最高使用比例，Sony Xperia與Google Pixel分居其後。整體反映出日本消費者重視影像表現、日系設計語言以及Google原生系統的流暢體驗；這些因素構成了日本Android市場與台灣截然不同的品牌組成與機型選擇。

換機意願方面，數據更揭露品牌忠誠度的差異。iPhone使用者未來最想購入的機型，有近半選擇iPhone 17（47.0％），延續典型的蘋果升級節奏；Android族群則延續既有品牌習慣，AQUOS、Xperia與Pixel依序成為前三大意願機型，凸顯「品牌鍊」在安卓市場仍十分穩固。

整體來看，日本OS市佔的細微變動，其實象徵市場結構正在重組：iPhone穩固掌握年輕人心，而Android則在成熟族群與多元價位帶中持續壯大。這些變化一方面與台灣同樣存在「年輕人iPhone、長輩Android」的結構相呼應，另一方面，也凸顯兩地在機型尺寸偏好與品牌版圖上的明顯差異，未來兩大陣營在產品線與市場溝通上勢必更分眾化布局。

MMD研究所最新調查顯示，日本智慧手機OS市佔出現變化，Android以51.4％首度超越iPhone的48.3％，成為主要使用系統。MMD提供

不同世代的智慧手機OS選擇出現明顯分歧：20-29歲女性中有81.0％使用iPhone，而50至70歲族群則以Android為主力，使用率均超過6成，呈現鮮明的跨世代使用差異。MMD提供

