日本JR列車撞爛小客車 駕駛受困！脫軌畫面曝光

日本今（1）日發生列車事故，埼玉縣白岡市的JR宇都宮線平交道，在當地時間下午2時多，發生列車與小客車相撞事故，列車內無人受傷，但小客車內的男性駕駛受困，消防正在進行救援行動，截至當地時間下午3時20分，東京站至宇都宮站之間的列車暫停運行，預計恢復時間不明。

綜合《NHK》、《FNN》等日媒報導，今日下午2時20分許，有民眾向消防通報，指白岡市一輛汽車與列車在平交道上發生碰撞事故，汽車嚴重毀損。消防趕赴現場發現，小客車內1名男性受困，目前正在進行救援行動，列車內的乘客則未有受傷情形，已於新白岡站下車。

據了解，事故現場為距離JR新白岡站向北約300公尺的平交道。JR東日本表示，事故發生後，列車的駕駛員回報稱「電車可能已經出軌」，目前正在進一步確認詳細情況。

JR東日本表示指出，目前宇都宮線東京站至宇都宮站之間的上下行線，以及湘南新宿線在新宿站以北、行經宇都宮線的南下與北上列車，皆已暫停運行，恢復時間待定。

