日本JR宇都宮線「架線斷裂」 大延誤停駛！畫面曝光

日本JR宇都宮線昨（8）日深夜11時過後，因架空電車線斷裂導致停電，部分區間大幅延遲、停駛。（圖／photoAC）





日本JR宇都宮線昨（8）日深夜11時過後，因架空電車線斷裂導致停電，部分區間大幅延遲、停駛，直到今（9）日上午仍未恢復，部分區間持續停止運行，預計傍晚5時左右才能恢復行駛。

據《NHK》報導，JR東日本表示，事發在昨日晚間11時過後，行駛於宇都宮線的列車發生停電狀況，經查為古河站與野木站之間的架空電車線斷裂，久喜站至小山站之間的上下行列車全面停止運行，湘南新宿線自新宿站往北、行經宇都宮線的列車也停止運行，其他區間則是部分維持運行、部分停駛，並出現大幅延誤狀況。

報導指出，目前JR正在進行修復作業，尚需一段時間，宇都宮線與湘南新宿線均預計在傍晚5時左右恢復運行。

據了解，上（1）月起至本（2）月，JR山手線、常磐線等路線接連發生長時間停運的狀況，國土交通省已要求徹底防止類似事件再發生。

