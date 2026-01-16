日本JR山手線、京濱東北線停電！ 交通大亂估下午陸續恢復

日本JR山手線、京濱東北線停電大亂。（示意圖／unsplash）

日本東京都內多條JR路線今（16）日上午因為停電事故大亂，上班族在通勤尖峰時段深受衝擊。而JR東日本公司稍早表示，預估山手線與京濱東北線將於下午1時（台灣時間中午12時）左右恢復營運。此外，同樣受到影響而一度停駛的高崎線與宇都宮線，已於上午10時左右全線恢復行駛。

根據日媒《NHK》報導，因電力設備異常導致停電，貫穿東京市中心及其他地區的JR山手線和京濱東北線，自16日首班列車發車起全線路均暫停營運。

廣告 廣告

JR東日本公司指出，16日凌晨3時50分左右，東京都內一處變電所將電力輸送至電車架線的過程發生異常，導致電流無法正常流通，山手線與京濱東北線因此自首班車起全線停駛。京濱東北線曾於上午7時20分剛短暫恢復營運，但隨後再度全面停駛。

另外，JR東日本公司提到，上午7時許，東京都港區田町變電所附近發現冒出濃煙，JR東日本隨即展開原因調查並進行搶修作業。受此影響，截至上午9時，大井町站、御徒町站及埼玉縣川口站等多個車站實施出入管制，站內外湧現大量通勤人潮。

JR東日本公司表示，上午8時50分左右，京濱東北線上有兩列列車分別停靠在田町站與高輪站之間，以及新橋站與濱松町站之間。由於列車自上午8時起即停駛，且短時間內無法恢復行駛，為避免乘客長時間受困，決定引導乘客下車，沿著軌道步行，分別前往田町站與濱松町站。

目前尚未掌握被疏散乘客的確切人數，所幸未接獲乘客身體不適的通報。一名40多歲男性向媒體表示，他原本搭乘JR上野東京線前往東京站，但列車在上野站折返，只能改搭地下鐵前往日本橋方向，卻因人潮擁擠，花了約30分鐘才抵達驗票口，之後幾乎寸步難行。

旅客無奈表示，「連到驗票口都很困難，感覺根本搭不上地鐵，只好折返後跑著去上班。像這樣的交通大動脈一停擺，通勤真的會受到很大影響。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

雷嘉汭蕁麻疹發作「臉腫到像被家暴」 竟是心病作祟