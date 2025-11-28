即時中心／潘柏廷報導

日本近期「熊害」（クマ害）頻傳，不少路人在市區遭到攻擊，使得日本政府相當重視；其中，群馬縣沼田市JR沼田站附近公廁，當地時間28日凌晨1時半左右（台灣時間凌晨12時半）發生一名69歲警衛遭到熊攻擊，導致其右腳被抓傷，所幸傷勢輕微，且案發地點距離約1公里處便是市政府大樓。

據《NHK》報導，群馬縣沼田市清水町JR沼田站東口附近的公廁，當地時間28日凌晨1時半左右，有一名69歲的警衛上完廁所準備離開時，發現出入口附近竟然有一隻熊，意外遭到突襲；該名男性右腳被抓傷，傷勢輕微。

報導提到，目擊者描述，該熊體長約1公尺至1.5公尺左右，男性大聲呼喊並奮力抵抗後，熊才離開現場；事發地點位於沼田市中心的車站附近，周圍有多家餐飲店與住宅區，距離約1公里處還有市政府大樓。



對此，警方目前加強周邊巡邏，並呼籲民眾避免非必要外出，並注意門窗安全。

原文出處：快新聞／日本JR車站熊出沒！69歲警衛上公廁遭襲 離市政府大樓僅1公里

