日本JR車站驚傳熊出沒 山形新幹線、奧羽線部分路段被迫停駛

日本山形縣新庄市今天（8日）下午驚傳有熊闖入車站。據JR與警方消息，約在下午2時30分，工作人員在JR新庄站構內的新幹線車庫內發現一隻熊。經判斷，這是一頭體長約50公分的小熊，目前仍藏身於車庫內，暫時沒有外出跡象。

山形放送報導，事件發生後，警方與JR人員立即封鎖現場，並與市政府合作研擬設置陷阱，以安全方式捕捉小熊。由於熊可能影響列車運行安全，山形新幹線及奧羽線等部分路段被迫暫時停駛，JR呼籲旅客留意列車運行情況與交通公告。

日本各地今年接連發生熊襲擊事件，造成全國至少13人死亡，創下歷年新高。警視廳為防止更多人受害，6日宣布修訂規定，允許警察官使用步槍獵殺危險熊隻，並已向熊害嚴重的岩手縣與秋田縣派遣受過步槍訓練的「槍械對策部隊」。

依據修正後的國家公安委員會規則，警察未來得以在必要情況下直接使用步槍撲殺熊隻。目前首批派出的槍械對策部隊已抵達岩手縣與秋田縣，將與當地獵友會合作，接受熊隻要害的射擊與安全講習，這項新規定將於11月13日正式生效。

