日本JTB與文化基金會簽署合作意向書 竹縣府盼深化台日觀光、產業與文化交流

財團法人新竹縣文化基金會與日本 JTB 旅行社今（25）日在新竹縣政府簽署合作意向書，讓新竹縣與日本建立更緊密的國際交流平台。（圖片來源／新竹縣政府）

財團法人新竹縣文化基金會與日本 JTB 旅行社今（25）日在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域展開深度合作。簽署儀式由文化基金會執行長朱淑敏與日本JTB旅行社執行董事九州區廣域代表篠崎和敏共同完成，縣府秘書長李安妤代表縣長到場見證並致詞，期待透過此次跨國合作，讓新竹縣與日本建立更緊密的國際交流平台。

秘書長李安妤表示，JTB旅行社具有百年歷史，是日本最具規模與國際影響力的旅行品牌之一，不僅深耕旅遊市場，更長期投入文化推廣、教育交流與地方創生。此次與文化基金會合作，不僅象徵新竹縣文化能量獲得國際肯定，也為縣府推動文化觀光與地方產業升級注入重要助力。

李安妤指出，新竹縣近年積極整合「文化、觀光、產業」三大面向，包括推動「新竹良品」品牌、辦理「竹風縣藝」年度活動、舉辦「匠心之夢」工藝競賽、深化客庄文化旅遊，以及以文化基金會為平台，串聯藝術、設計、青年創意與文化體驗等各類資源，持續打造具文化深度與地方特色的旅遊內容。此次與 JTB 的合作，將有助於新竹縣將這些能量推向國際市場。

日本JTB旅行社表示，臺灣與日本是共享價值觀的重要夥伴，面臨人口減少及高齡化等共同課題，為培育下一代所需的跨區域合作已刻不容緩。新竹縣為臺灣重要產業基地，擁有豐富客家文化與科學技術教育經驗，因台積電(TSMC)進駐而受到國際矚目的熊本縣，也以科技教育等議題與新竹縣政府多次交流。JTB在旅行業具專業性並擁有廣泛區域網絡，本次與擁有豐富客家文化的新竹縣文化基金會，展開全面合作。

日本JTB旅行社指出，透過簽署協定，雙方將構築人才、文化及經濟交流的基礎，致力於提升區域價值與強化國際競爭力。由兩組織共同推動的「以現場為起點的區域連結模式」，將成為永續且具實效的國際交流先行案例，並在觀光、產業、教育、體育、文化藝術等多元領域促進民間交流，為區域社會發展、人才培育與經濟活化做出貢獻。

新竹縣文化基金會執行長朱淑敏指出，此次合作意向書內容涵蓋旅遊行程設計、在地產業推廣、教育交流專案以及文化活動合作等多項方向，雙方將成立委員會推動具體計畫，讓日本民眾能更深入認識新竹、走進新竹，也讓更多在地業者有機會與國際接軌。未來將持續透過多元合作，擴大新竹縣在國際文化與觀光舞台上的能見度，並以文化帶動產業、以交流促進成長，打造更具國際競爭力的幸福城市。

日本JTB旅行社執行董事九州區廣域代表篠崎和敏、熊本分店分店長阿部敬行、熊本分店觀光開發製作人松下宗行，以及JTB旅行社協力單位JKL331代表取締役堀口學、執行長謝琪薏、行銷經理洪珮瑜等人參與今日參與簽署儀式。新竹縣議員邱靖雅也特別出席，與各界共同見證此次重要的國際文化交流合作，為深化台日互動奠定更堅實的基礎。

