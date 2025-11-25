日本JTB與竹縣文化基金會簽合作意向書

財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社昨（二十五）日在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域展開深度合作。簽署儀式由文化基金會執行長朱淑敏與日本JTB旅行社執行董事九州區廣域代表篠崎和敏共同完成，縣府秘書長李安妤代表縣長到場見證並致詞，期待透過此次跨國合作，讓新竹縣與日本建立更緊密的國際交流平台。

秘書長李安妤昨日表示，JTB旅行社具有百年歷史，是日本最具規模與國際影響力的旅行品牌之一，不僅深耕旅遊市場，更長期投入文化推廣、教育交流與地方創生。此次與文化基金會合作，不僅象徵新竹縣文化能量獲得國際肯定，也為縣府推動文化觀光與地方產業升級注入重要助力。

李安妤指出，新竹縣近年積極整合「文化、觀光、產業」三大面向，包括推動「新竹良品」品牌、辦理「竹風縣藝」年度活動、舉辦「匠心之夢」工藝競賽、深化客庄文化旅遊，以及以文化基金會為平台，串聯藝術、設計、青年創意與文化體驗等各類資源，持續打造具文化深度與地方特色的旅遊內容。此次與JTB的合作，將有助於新竹縣將這些能量推向國際市場。