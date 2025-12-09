日本Pocky召回20款巧克力棒 台灣受影響2產品曝光

日本知名零食大廠「格力高」8日宣布召回20項Pocky百奇巧克力產品。（示意圖／格力高台灣提供）

日本知名零食大廠「格力高」8日宣布召回20項Pocky百奇巧克力產品。食藥署今天（9）說明，經查有4家業者輸入，包括「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「固力果＊8袋可可風味棒」共2項產品，民眾若已購買該產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

日本格力高在官網發布道歉與產品召回公告，百奇巧克力棒、百奇極細巧克力棒等20種巧克力產品，部分商品口味與原本風味不同，根據公司品質準則，決定自主回收，預計回收約600萬個產品。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷今天說明，本案為日本業者自主回收，因原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，共4批次。

第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期 2026年6月，總計輸入2016公斤；第二項為「固力果＊8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月，總計輸入181.66公斤。

2項受影響產品共輸入2197.66公斤。食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，並提醒民眾，若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

