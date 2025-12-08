即時中心／廖予瑄報導

日本知名甜食「Pocky巧克力」受到不少台灣大小朋友的喜歡，但其公司江綺格力高（江崎グリコ）今（8）日在官網公布，因儲存巧克力原料「可可豆」曾與香辛料存放同一場所，導致氣味轉移至可可豆，雖直接食用不會造成食安疑慮，但公司仍宣布要在日本全國回收20項巧克力製品、共600萬的產品。稍早，格力高台灣分公司也發出公告表示，受影響批次產品僅有「冬季限定巧克力棒」，將收回受影響批次產品；而食藥署也指出，目前正在調查當中，明（9）日早上將統一回覆。

格力高台灣公告全文：

日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收。這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。

格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

台灣受影響批次產品僅有一項，資訊如下：

【產品品名｜Pocky百奇 冬季限定巧克力棒】

【條碼｜4901005010529】

【賞味期限(有效期限)｜2026.6】

若您購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007，我們很樂意為您服務。

* 格力高台灣客服中心服務時間：週一～週五 9:00-18:00（國定例假日、春節、不可抗力因素台北市政府發佈不上班之情況則不提供服務。）

原文出處：快新聞／日本Pocky巧克力原料變味 台灣「這產品」將回收

