日本Pocky巧克力棒緊急召回！台灣1款受影響

▲日本零食巨頭「格力高」（グリコ，Glico）8日宣布，因原料可可豆吸收到辛香料氣味，導致產品味道偏差，雖無食安疑慮，但仍自主召回20項、共約600萬件商品。圖為格力高產品Pocky巧克力棒，資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本零食巨頭「格力高」（グリコ，Glico）今（8）日宣布，旗下「Pocky巧克力棒」等20款、總計600萬個商品全面自主回收。不過原因並非是食安問題，而是因為原料可可豆「意外吸收辛香料氣味」，導致部分產品味道偏差，雖無健康疑慮但基於品質要求，仍決定啟動回收作業。

據日本NHK報導，格力高今宣布，將自主召回在日本全國各地銷售的20種產品，包括「Pocky巧克力棒」、「Pocky巧克力棒〈極細〉」、「Pocky冬季限定巧克力棒」等12款商品，以及「LIBERA〈苦甜〉」、「神戶烘焙巧克力」等巧克力菓子，總計共20項產品，皆為賞味期限落在2026年5月至10月的部分批次，總計約有600萬件商品，販售通路包括日本全國各大超市、便利商店、藥妝店及網購平台。

格力高表示，今年10月接到消費者反應，有些產品的味道與以往不同，經調查後發現，原因是儲存原料可可豆的物流倉庫在進行翻新工程時，可可豆被暫時與產品中沒有使用的辛香料，存放在同一個空間內，導致辛香料的氣味被可可豆吸收、轉移到可可豆上。

該公司表示，召回的理由是因為產品口味發生變化，即使食用這些產品也不會造成健康、安全問題。目前，回收作業已在日本全國同步啟動，民眾可透過官方網站專用表單申請退貨，也可致電洽詢，格力高將以到付方式受理召回，並補償商品等值的禮物卡「QUO卡」。。

格力高致歉說，「造成消費者不便，深表歉意。今後將重新檢討倉庫保管規範並強化檢查流程，徹底落實品質管理，避免類似情況再次發生。」

格力高台灣今也公告，日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收。這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，「格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。」

台灣受到影響的批次產品僅有一項，「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，條碼4901005010529，賞味期限(有效期限)為2026年6月。若購買到相同批次產品欲退貨或有一問，可聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007。

