日本Pocky巧克力棒「有異味」急回收600萬商品 台灣「這品項」受影響

日本Pocky巧克力棒「有異味」急回收600萬商品，台灣1品項受影響。（取自格力高台灣官網）

甜食「Pocky巧克力」受到不少歡迎，其公司江綺格力高（江崎グリコ）今（8）日表示，由於存放巧克力原料「可可豆」先前曾和香辛料放在一起，使得「可可豆」味道改變，雖不影響食安，但還是要於日本召回20項巧克力製品、總共約600萬的產品。對此，格力高台灣分公司稍早發出聲明表示，台灣受影響批次產品僅有1項，為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」。

格力高台灣分公司發出聲明說，日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收。這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。

格力高台灣分公司表示，高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

台灣受影響批次產品僅有一項，資訊如下：產品品名：Pocky百奇 冬季限定巧克力棒；條碼：4901005010529；賞味期限（有效期限）：2026.6

格力高台灣分公司提醒，若購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007。

