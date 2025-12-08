日本Pocky認有異味「急召回600萬件商品」！台灣格力高回應了

生活中心／黃依婷報導

日本知名零食「Pocky巧克力」是不少人的童年回憶，不過近日該公司江崎固力果（江崎グリコ）緊急宣布，將主動召回旗下600萬件商品，其中就包含熱銷多年的商品「Pocky巧克力棒」。對此，「Glico 格力高台灣」也在臉書發表聲明回應，強調將停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

「Glico 格力高台灣」發出公告，日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收，不過這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。

「Glico 格力高台灣」表示，由於高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

「Glico 格力高台灣」提到，台灣受影響批次產品僅有一項「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，條碼數字為「4901005010529」，有效期限則是「2026.6」，若購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心。

