日本Rapidus計畫2029年量產1.4奈米晶片 獲政府擔保2兆日圓追趕台積電

日本半導體公司Rapidus社長小池淳義2023年在東京總部接受訪問。路透社



《日本經濟新聞》週二報導，被寄予振興日本晶片產業的晶圓代工廠Rapidus，計畫2027年在北海道動工第二工廠，2029年從該廠量產最先進的1.4奈米晶片。

報導說，目前已經在北海道千葉市的Rapidus第一工廠，計畫2027年會計年度的下半年（10月到次年3月）開始量產2奈米晶片。而即便Rapidus的2奈米技術目前尚未成熟，還是決定加速推進下一世代的製程，千葉的第二工廠除了1.4奈米，計畫也要生產1奈米製程晶片。

千葉二廠計畫將耗資數兆日圓，其中日本政府將新型提供數千億日圓的經費支持研發。工廠的興建資金主要將來自日本政府支持，其餘則將透過日本大型銀行貸款和私人公司投資來籌措，這些貸款由日本政府擔保。估計二廠的興建經費將達2兆日圓（約4016億台幣）。

報導中指出，Rapidus計畫從2026會計年度開始全面展開研發1.4奈米製程，該製程將與目前2奈米技術的提供商IBM繼續合作研發。Rapidus希望透過預先鎖定先進製程的路線圖，可以獲得客戶信任，確保長期的訂單。

目前，台積電今年第四季量產2奈米晶片，計畫2028年投產1.4奈米晶片。三星電子計畫2027年投產1.4奈米製程晶片。獲得美國政府入股支持的英特爾也正努力提高先進製程良率。這些都是Rapidus的競爭對手。

