日本SOLO歌手第一人！藤井風10月進攻高雄世運開唱 門票620全面啟售

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風靡全球的日本音樂鬼才藤井風正式啟動生涯最大規模世界巡迴演唱會《Fujii Kaze Prema World Tour》，宣布將於10月31日登上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，創下首位日本solo歌手站上高雄世運舉辦專場演唱會的紀錄。門票將於6月20日中午12時於KKTIX售票系統和全台全家便利商店FamiPort販售。

藤井風10月將在高雄開唱 。(圖／KKLIVE提供)

藤井風憑藉過人音樂天賦、自由奔放的舞台魅力以及鮮明個人風格，一出道即在音樂串流平台及社群吸引大量關注。2022年作品〈死ぬのがいいわ（我寧可去死）〉透過短影音平台在全球爆紅，以獨特旋律與直白不諱的歌詞打動無數樂迷，至今累積超過8億串流播放，並榮登Spotify全球排行榜第四名及打入Billboard Global 200等國際榜單。

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2024年藤井風於日本最大規模場館之一的日產體育場一連開唱兩日，吸引超過14萬名觀眾朝聖，迅速成長為具當代國際影響力的現象級音樂人。本次巡演以藤井風第三張錄音室專輯《Prema》為主題，「Prema」在梵文中意指「至高的愛」，全專輯歌曲皆以英語創作，融合R&B、流行、靈魂樂與世界音樂元素，展現其音樂創作邁入全新階段，象徵正式進軍全球市場的重要里程碑。

藤井風持續活躍於國際舞台 。(圖／KKLIVE提供)

近年藤井風持續活躍於國際舞台，陸續登上荷蘭、瑞士、美國芝加哥及舊金山等地音樂節。今年更登上全球規模最大、最具代表性的音樂盛事Coachella音樂節，成為歷史上首位在Coachella演出的日本男性歌手；今年七月亦將登上日本指標性音樂節Fuji Rock Festival，作為「新全球流行樂」新銳代表人物登台。

藤井風歷年來台演出皆創下驚人票房成績，2023年首次來台在TICC即完售再加場；2024年登上台北小巨蛋連續兩日開唱，超過兩萬張門票在短短數分鐘內全數售罄，再次刷新日本男歌手來台演出票房紀錄。今年規模再度躍升，2026年《Fujii Kaze Prema World Tour》世界巡迴將於10月31日在高雄世運主場館起跑，一路巡迴至福岡、大阪、東京、曼谷等地，2027年將前進首爾，夏季預計展開歐美巡演。

藤井風高雄演唱會票價與座位圖 。(圖／KKLIVE提供)

※Fujii Kaze Prema World Tour※

☀︎ 演出日期：2026 年 10 月 31 日 (六) 19:00

☀︎ 演出地點：高雄國家體育場

☀︎ 售票連結：https://kktix.link/34473ba4

☀︎ 啟售時間：2026 年 6 月 20 日（六）中午 12:00

☀︎ 票 價：NT$5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800 [ 全場座席 ]

☀︎ 以下所列區域可能因硬體設備而導致部分視線遮蔽，無法看到完整的舞台及表演。每個座位遮蔽情形不同，若系統配位之票券為該區域，請審慎考慮確認可以接受再進行結帳。現場將不接受以視線遮蔽為由退票或換位：

• NT$3,800 – C07, C08, C09, C10, G02, G03, G04, G05, V08, V09, V10

• NT$2,800 – E02, E03, E04, E12, E13, E14, C22, C23, C24, C25, D06, F07, G14, G15, G16, G17

• NT$1,800 – E19, E20, E21, E28, E29, E30

☀︎ 除上方明列之視線不良區域外，其餘區域觀眾入座後如有視線阻礙之情形，須在開演 10 分鐘內向現場工作人員提出。經工作人員判定如確認為視線不良座位者，將視情況調整座位；若無座位可以更換，消費者得辦理全額退票。若於規範時間內無提出者，視為同意該座位安排。

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