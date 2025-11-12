日本Suica卡發行25年宣布改版 人氣企鵝吉祥物明年「畢業」

日本鐵路公司JR東日本11日宣布，隨著旗下發行的交通IC卡「Suica」即將迎來上市25週年，將會推出大幅度改版擴展新功能，包括提升儲值上限、開放餘額追蹤支付、好友轉帳與代碼支付等。為了象徵「Suica」邁入新時代，JR東日本也表示，現有的企鵝吉祥物將在2026年年底「畢業」，未來將由新推出的角色接棒。

根據《讀賣新聞》，Suica卡是從2001年開始發行，累積銷售量至今已經超過1億張。其正式名稱為「Super Urban Intelligent CArd」，縮寫後的簡稱即為「SUICA」，由於與西瓜的日文發音「すいか」（suika）雷同，因此也被遊客暱稱為「西瓜卡」。

Suica卡的企鵝吉祥物是由插畫家坂崎千春創作，原型是南極的阿德利企鵝，由於從推出至今累積的高人氣，除了陸續推出許多周邊商品外，甚至在東京的上野站、新宿站與埼玉縣的大宮站等地還擁有商品專賣店。

坂崎千春也透過JR東日本表示，能夠和親手創作的Suica企鵝一起走過25年，自己感到非常幸福，在最後一年也會全力以赴，感謝大家一直以來的支持。

《日經》報導，JR東日本社長喜勢陽一表示，目標是要將Suica卡從交通與小額支付進化為生活設備，「希望把日本的Suica卡發展成全球的Suica卡」，因此才會決定推出全新的吉祥物。JR東日本則承諾，未來會讓旅客參與新吉祥物選拔過程，但具體方式尚未公布。

