日本UNIQLO行竊新招！自助結帳少1步驟「恐幫小偷付錢」

【緯來新聞網】自助結帳越來越普及，卻讓不肖分子有機可乘。日本近年出現不少針對自助結帳的行竊手法，小偷把商品偷走，導致客人必須多付錢，甚至沒有發現。對此，部落客「日本人的歐吉桑」提醒，很多人以為日本哪裡治安都很好，但並不是代表沒有小偷或詐騙。

日本UNIQLO近年傳出小偷利用自助結帳，讓其他顧客多付錢。（示意圖／AP／達志）

臉書擁有超過10萬追蹤的「日本人的歐吉桑」今（4日）在發文指出，有台灣旅客在日本UNIQLO被小偷中招了，該手法幾年前開始普及，以為很多人已經知道，實際上仍有部分人不知情，因此他想提醒，在日本UNIQLO購買必須注意的事項。



「日本人的歐吉桑」表示，很多日本UNIQLO採用自主收銀台機器，只要把購買的衣服放在指定地方，就可以馬上進行結帳，但購買時必須確認買的衣服到底多少件，可能會發生「明明放3件，但機器顯示4件」的情況，有些人只看價格，沒有仔細看數量，不小心就多付錢。



這就是小偷的手法，把衣服標籤（RFID）切斷後，丟在其他衣服的口袋，隨後拿走被切斷標籤的衣服，結果其他客人把那1件衣服結帳時，機器反應2件衣服，因為口袋裡有其他衣服的標籤，「數據上的數量跟實際庫存數量都是一樣，所以店家盤點時候很難發現」。



「日本人的歐吉桑」警告，這手法很有名，相較於其他店家也有採用無人收銀台機器，但都是掃描QR碼的方式，所以不太會發生其他客人負擔小偷偷走商品的錢，但UNIQLO是只要把衣服放著就可以，以致於有些客人不知不覺負擔小偷的衣服的錢也沒發現，因此大家真的要多小心。

