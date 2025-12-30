日本VTuber加賀美隼人辦演唱會 威秀6影城零秒差直播

加賀美隼人首場個唱，台灣A4獨家限定海報。（圖／ANYCOLOR提供）

日本ANYCOLOR株式會社所營運的VTuber （虛擬實況主）事務所「NIJISANJI」，旗下超人氣VTuber加賀美隼人，自2019年出道以來，憑藉「玩具公司年輕社長(以下統稱為社長)」的獨特身分，斯文沈穩氣質與極具辨識度的磁性嗓音，迅速累積大批忠實粉絲，目前YouTube 頻道訂閱人數已突破 93萬，穩坐男性VTuber 人氣指標之一。日前，加賀美隼人正式宣布，將於2026年1月17日首度登上TOYOTA ARENA TOKYO，盛大舉辦個人首場LIVE演唱會「ALPHA ONE」，台灣則由全台六家威秀影城推出零秒差同步直播，票券已於12月30日上午11點正式啟售。

加賀美隼人為日本「NIJISANJI」旗下所屬男性Liver，是玩具公司「KAGAMI INDUSTRIAL」的年輕社長，以宣傳自家產品為目的而展開活動。他以清爽且沈穩的聲線、穩重又略帶宅宅的個性，以及對機甲、模型與遊戲的高度熱愛聞名。雖身為社長，直播內容卻總是熱血滿滿、情緒張力十足，與身分形成強烈反差，成功塑造出極具魅力的反差萌形象，在 VTuber 圈中獨樹一格。

曾多次參與大型 3D 演唱會與實體活動的加賀美隼人，終於在出道多年後迎來首場個人演唱會「ALPHA ONE」，內容將以首張迷你專輯《ULTIMATE CITY》收錄曲目作為演出核心，並完整呈現他歷年創作的多首原創歌曲，毫無保留地展現「加賀美隼人」作為歌手與表演者的所有魅力。

這不僅是一場演唱會，更是證明其身為「全方位最強」的理由，這場震撼的舞台演出，絕不容錯過。本次公演將於台灣進行直播，海外粉絲也能跨越距離，同步感受現場氣氛。同時，這也象徵其人氣逐步拓展至國際舞台。無論是一路相伴的忠實觀眾，或是近期「入坑」的新粉絲，都能在威秀影城的大銀幕體驗猶如親臨現場的舞台能量與零時差互動，親眼見證加賀美隼人的榮耀時刻。

加賀美隼人首場個人演唱會「ALPHA ONE」現場直播將於台灣時間2026年1月17日(六) 16:45開放入場，全台同步直播影城包含：台北信義威秀影城、板橋大遠百威秀影城、桃園統領威秀影城、台中大魯閣新時代威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城，共六間限定據點。票價為1300元，凡購票即贈A4 獨家限定海報乙張，於當日入場時發送。

