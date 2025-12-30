日本VTuber打破次元壁！加賀美ハヤト首場個唱台灣直播

超人氣VTuber加賀美ハヤト。（圖／ANYCOLOR提供）





由日本ANYCOLOR株式會社所營運的VTuber / 虛擬實況主事務所「NIJISANJI」旗下所屬超人氣VTuber加賀美ハヤト，自2019年出道以來，憑藉「玩具公司年輕社長(註：公司總裁，以下統稱為「社長」)」的獨特身分，斯文沈穩氣質與極具辨識度的磁性嗓音，迅速累積大批忠實粉絲，目前YouTube 頻道訂閱人數已突破 93萬，穩坐男性VTuber 人氣指標之一。日前，加賀美ハヤト正式宣布，將於2026年1月17日首度登上TOYOTA ARENA TOKYO，盛大舉辦個人首場LIVE演唱會「ALPHA ONE」，寫下職涯的重要里程碑。

加賀美ハヤト為日本「NIJISANJI」旗下所屬男性Liver，是玩具公司「KAGAMI INDUSTRIAL」的年輕社長，以宣傳自家產品為目的而展開活動。他以清爽且沈穩的聲線、穩重又略帶宅宅的個性，以及對機甲、模型與遊戲的高度熱愛聞名。

雖身為社長，直播內容卻總是熱血滿滿、情緒張力十足，與身分形成強烈反差，成功塑造出極具魅力的反差萌形象，在 VTuber 圈中獨樹一格。除此之外，時常展現的眼鏡造型也令人印象深刻，今年他更榮獲日本眼鏡界盛典的「日本眼鏡最佳著裝獎」，成為新設立的 VTuber 部門首位獲獎者，與前任內閣總理大臣石破茂、女演員木村文乃並列獲獎名單，成功跨越虛擬與現實的界線。加賀美ハヤト聯名款眼鏡更是上市即銷售一空，深受Z世代族群的熱烈支持，再次證明其超越次元的影響力。

曾多次參與大型 3D 演唱會與實體活動的加賀美ハヤト，終於在出道多年後迎來首場個人演唱會「ALPHA ONE」，內容將以首張迷你專輯《ULTIMATE CITY》收錄曲目作為演出核心，並完整呈現他歷年創作的多首原創歌曲，毫無保留地展現「加賀美ハヤト」作為歌手與表演者的所有魅力。這不僅是一場演唱會，更是證明其身為「全方位最強」的理由，這場震撼的舞台演出，絕不容錯過。

本次公演將於台灣進行直播，海外粉絲也能跨越距離，同步感受現場氣氛。同時，這也象徵其人氣逐步拓展至國際舞台。無論是一路相伴的忠實觀眾，或是近期「入坑」的新粉絲，都能在威秀影城的大銀幕體驗猶如親臨現場的舞台能量與零時差互動，親眼見證加賀美ハヤト的榮耀時刻。

加賀美ハヤト首場個人演唱會「ALPHA ONE」現場直播將於台灣時間2026年1月17日(六) 16:45開放入場，全台同步直播影城包含：台北信義威秀影城、板橋大遠百威秀影城、桃園統領威秀影城、台中大魯閣新時代威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城，共六間限定據點。票價為1300元，凡購票即贈A4獨家限定海報乙張，於當日入場時發送。購票通路請上威秀影城官網、官方APP線上訂票系統，以及上述指定影城之現場售票窗口。票券已於12月30日上午11點正式啟售，更多活動詳情與注意事項，請參閱威秀影城官方活動介紹說明。



