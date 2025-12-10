日本WBC名教練癌逝 對台「經典一幕」永流傳

高代延博為日本棒球界貢獻良多。（圖／翻侍自X@koshien_museum）





前日本職棒球星、曾任WBC經典賽日本武士隊教練的高代延博，今（10）日傳出在9日因食道胃接合部癌症過世，享壽71歲，球迷在悼念這位名教練時，紛紛回憶起他在2013年WBC時，日本對台灣一戰「全身紅燈阻跑壘」的經典一幕。

綜合日媒報導，高代教練2023年4月底罹癌，但當時他並未公開此事，抗癌的同時，還繼續在大阪經濟大學野球部擔任總教練，2024年秋天動了大手術，今（2025）年逐漸康復到可以擊球的程度，不過9月底身體狀況惡化，再傳出消息時已天人永隔。

高代1978年以第一指名進入日本火腿隊，1979年便擔任球隊主戰游擊手，以新人身分獲得鑽石手套獎（現「金手套獎」），此後長期以游擊手身分活躍於日職，1989年轉隊至廣島，同年引退。退役後高代仍持續於球界貢獻，先後在廣島鯉魚、中日龍、日本火腿、千葉羅德、阪神虎、歐力士猛牛隊擔任教練，

高代2009年、2013年連續擔任2屆WBC日本武士隊教練團一員，其中2013年的台日大戰中，4局上、2出局時，日本隊糸井嘉男從王建民手中敲出二壘安打，下一棒的坂本勇人接著敲出內野安打，當時糸井嘉男全力衝刺繞過三壘，但速度顯然不及回傳球，此時高代奮不顧身撲倒在地，用盡全身肢體表現要糸井趕緊回壘，成功擋下一次不必要的出局，成為WBC極為經典的一幕。

