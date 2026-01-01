日本YTR紅泳褲闖恆河「尿尿」遭包圍斥責 導遊致歉揭真相

娛樂中心／程正邦報導

日本YouTuber穿紅泳褲、聖誕帽，闖印度恆河隨地便溺，遭包圍斥責，險些無法脫身。（圖／翻攝自X）

印度瓦拉納西（Varanasi）近日發生一起嚴重的文化衝突事件。數名日本遊客在印度聖河「恆河」沐浴時，因舉止失當遭到當地居民強烈圍剿。起初外界傳聞衝突導因於其「聖誕裝扮」，但隨後導遊坦承，真正引發眾怒的原因是該團隊成員竟在神聖的河流旁隨意小便，行為嚴重褻瀆宗教聖地。

聖誕紅泳褲闖聖地 火爆場面驚動警方

事件發生於 2025 年 12 月 25 日。根據現場流出的影片顯示，一名日本男網紅僅穿著一件紅色泳褲、頭戴聖誕帽，試圖進入恆河進行「沐浴體驗」。此舉瞬間引發周遭信徒不滿，多名印度居民迅速上前包圍並高聲喝止，場面極度混亂且充滿火藥味。

廣告 廣告

影片中，該團隊迫於壓力坐在河岸石階（Ghat）上，表情尷尬且不斷雙手合十致歉，但當地民眾仍怒火難消，斥責聲此起彼落。隨後，影片在日印兩地社交媒體瘋傳，引發了一場關於「宗教尊重」與「遊客素質」的跨國大論戰。

案情大逆轉：並非裝扮惹禍 而是「隨地便溺」褻瀆聖河

起初，網路輿論多聚焦在聖誕裝扮與當地習俗的衝突，部分印度網友甚至擔心激進舉動會損害印度的觀光形象。然而，負責該行程的日籍導遊在 12 月 31 日正式打破沉默，揭開火爆對峙的真相：「是因為隨行的團隊成員在恆河畔隨地小便，才徹底激怒了當地人。」

導遊對此深表歉意，承認團隊在管理與宣導宗教禁忌上出現嚴重缺失。涉事的 YouTuber 隨後也發表道歉聲明，坦承在神聖場域便溺的脫軌行為。

印度警方介入調查 聖河禁忌不容挑戰

雖然案發當下警方未接獲正式報案，但由於影片在全球範圍內引發負面效應，瓦拉納西警方目前已介入調查，釐清是否涉及破壞公眾秩序或褻瀆神職。在印度教文化中，恆河被視為淨化靈魂的神聖之母，任何形式的汙染或不敬舉動都被視為重罪。

更多三立新聞網報導

王仁甫19歲正妹女兒「手搖店打工」 季芹感性曝孩子新旅程

黃子韜跨年激吻徐藝洋爆脫粉潮 後援會遭工作室「祭旗」怒提2訴求

音樂才女改開嗓更撩人！歐陽娜娜跨年對唱黃子弘凡 玫瑰花車甜出新高度

王者回歸！蕭亞軒湖南跨年「18分鐘全開麥」炸裂全場 宣告巡演啟動

