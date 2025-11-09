日東北外海規模6.7強震！深度僅10公里 岩手縣發布海嘯警報

日本氣象廳證實，今下午5時3分（台灣時間4時3分）左右，於東北外海三陸沖發生芮氏規模6.7強震，震源深度僅10公里，其中岩手縣、宮城縣最大規模4，岩手縣沿岸發布海嘯警報，預測海嘯高度約1公尺。

日本東北地區今發生地震。（圖/翻攝NNN）

《日本放送協會》（NHK）報導，這次地震在東北多地都有明顯搖晃，根據各地震度觀測，規模4出現在岩手縣盛岡市、矢巾町及宮城縣涌谷町，規模3則觀測於青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣及山形縣多個市町，以及青森市、八戶市、花卷市、石卷市、秋田市與鶴岡市等地。至於北海道和關東地區，則測得規模2或1的震度。

日本氣象廳提醒，沿岸居民請勿靠近海邊，並留意今後的餘震與海嘯動態，氣象廳地震情報官表示，「海面可能出現高低起伏變化，請民眾立刻撤離至高處。」岩手縣防災中心呼籲居民保持警戒，「請確認家中避難路線，並透過電視或官方網站掌握最新資訊。」

報導指出，所幸目前尚無重大損害或人員傷亡的通報，相關單位正持續收集各地災情。日本氣象廳將於當地時間今晚7時10分（台灣時間6時10分）舉行記者會，說明預防措施和其他事項。

