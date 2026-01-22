日柏崎刈羽核電廠6號機組重啟 引附近居民高度憂慮

東京電力公司的工作人員謹慎地將鑰匙插入啟動裝置，象徵這座世界最大的核電廠6號機組正式重啟。柏崎刈羽核電廠原定週二（20日）重啟，但因為上週末發現警報系統設定異常延後一天。隨著控制棒緩慢抽出，核分裂連鎖反應開始進行，預計月底前機組能達到臨界狀態，並於2月下旬正式投入商業運轉。

儘管重啟能帶來就業與經濟效益，但電廠周邊仍有不少反對聲浪，居民聚集在電廠附近的道路旁，手持「反對重啟」標語抗議。他們不僅對曾釀成福島核災的東電缺乏信任，更擔心柏崎刈羽電廠位於地質不穩定區域，一旦發生大地震疏散計畫可能完全失效，讓當地居民承擔不成比例的風險。

柏崎市抗議居民阿部由美子認為，「他們在柏崎刈羽核電廠生產東京所需的電力，卻只有柏崎的居民被迫承擔風險，這根本不合理。」

不過日本政府在能源安全與減碳目標的雙重壓力下，不得不加速重啟核電。專家分析，作為日本最大的核能設施，柏崎刈羽電廠的重啟不僅是東電重建信譽的里程碑，更是為了應對日益增長的AI數據中心與半導體產業的龐大電力需求。

E3G智庫資深政策顧問穆赫蘭指出，「我也會說確保穩定的能源供應也是一個重要因素，特別是東京預計明（2027）年夏天將面臨電力短缺，因此如果沒有重啟核電，政府警告隨著AI數據中心和半導體產業的需求上升，東京的電費可能會飆升。」

隨著6號機組重啟，日本目前運作中的核反應爐，數量已達15座。儘管這是日本擺脫化石燃料依賴的重要一步，但如何在確保能源穩定與消除公眾核安疑慮之間取得平衡，仍然是高市內閣面臨的最大挑戰。