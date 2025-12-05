日校車上學途中驚傳翻覆意外 20名學生輕傷送醫

日本埼玉縣吉見町一輛專門學校的校車於5日上午發生翻覆事故，造成20名學生送醫。警方表示，所有傷者意識清醒，傷勢均屬輕微，目前正調查事故原因。

埼玉一輛校車發生翻覆事故，20人受傷送醫。（圖／NNN）

事發於5日上午8時過後，埼玉縣吉見町大串地區有民眾向警方通報「有一輛巴士翻落田間」。據警消單位調查，這輛隸屬於「關東工業自動車大學校」的校車當時載有約50名學生前往學校，途中突然在路邊翻覆，導致20名學生必須送往醫院治療。

事故現場為視野良好的單向單車道鄉間道路，據日本放送協會（NHK）從空中拍攝的畫面顯示，一輛大型巴士翻落在道路旁的田間，現場兩旁都是農地。

警方正向校車駕駛了解當時狀況，以釐清事故發生原因。據當地居民表示，該路段過去也曾發生車輛衝入田間的事故。一名前往附近進行農務的男性向媒體透露：「事故現場有大量救護車陸續抵達。這所學校的巴士每天都會行經這條道路，我很好奇為何會發生這樣的事故。」

關東工業自動車大學校是一所培訓汽車維修技師的專門學校，該校巴士當時正執行接送學生上學的任務。警方將持續調查事故細節，包括車輛狀況、道路環境及駕駛操作等因素，以釐清確切肇事原因。

