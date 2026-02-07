日樂團首登大巨蛋！ONE OK ROCK寵粉加場再秒殺

日本搖滾天團ONE OK ROCK唱進臺北大巨蛋。（圖／KKLIVE提供）





日本搖滾天團ONE OK ROCK將於4月25、26日一連兩天登上臺北大巨蛋開唱，4月26日加場門票於今（7日）確認完售，ONE OK ROCK 不僅成為首組在臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，更創下連續兩天完售開唱的全新里程碑。

日本搖滾天團ONE OK ROCK攜《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》唱進臺北大巨蛋。（圖／KKLIVE提供）

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》首場台北演出開賣短短3分鐘火速售罄。主唱 Taka 透露在 Instagram 收到大量粉絲私訊表示沒搶到門票，當下立刻決定加開一場，希望能讓更多歌迷有機會一起到現場同樂！ONE OK ROCK 亦感性表示，感謝歌迷一路以來的支持，「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」

主辦單位也呼籲，請勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防不肖份子將其資訊用來詐騙消費者，並且請不要於拍賣網站或是其他非 KKTIX 正式授權售票之通路、網站購票，除可能衍生詐騙案件或交易糾紛外，更可能影響自身權益。



