日樂團「雪国」3月開唱！念念不忘滷肉飯、台啤 告白：愛上台灣了

雪国將於3月20日舉辦首次在台專場。（浮現音樂提供）

日本新銳獨立搖滾樂團雪国（Yukiguni）去年來台擔任格式塔少女演出嘉賓，首次在台演出就受到許多樂迷討論，留下深刻回憶更愛上台灣美食。團員笑著回憶：「明明是第一次在台灣演出，沒想到會有這麼多人來看，真的愛上了溫柔又熱情的台灣的大家！」如今除了將於月底初次登場浮現祭演出，也將於3月20日在台舉辦首次專場，他們也迫不及待地說：「大家一起去逛夜市的時候，不管吃什麼都超好吃，也喝了很多台灣啤酒！好想趕快再吃到那個滷肉飯喔！」

來自東京的獨立搖滾樂團雪国成立於2023年，由三位2003年出生的成員組成，團名靈感取自日本文學大師川端康成的經典小說《雪國》，以日本另類音樂、UK／US indie為基底，融合受民謠與爵士影響的豐富旋律與和聲，並吸收indie pop、bass music等節奏元素，展現出深層內斂的情感，每首歌都像是一幅逐漸顯影的風景，以細膩而幽美的旋律與歌聲，悄然滲入人心最孤獨的角落，在喧囂的世界中喚醒人們曾遺忘的純真情感、風景與靜謐時刻。

去年年末發行第二張專輯《shion》，以更成熟且內省的聲音語言，描繪孤獨、時間與情感的流動，獲TOWER RECORDS 2025評選為「TOWER RECORDS 推薦年度藝人」，亦登上FUJI ROCK FESTIVAL ’25「ROOKIE A GO-GO」舞台，展現高度完成度的現場實力，成為當前日本最受矚目的新銳樂團之一。除了音樂上的突破，雪国持續在社群平台Threads（脆）與樂迷分享《shion》專輯的製作拆解企劃，一首首揭開創作背後的心情與故事，讓樂迷能更貼近作品誕生的過程。

「雪国 One Man Tour 2026 ＂shion＂ in Taipei」將於3月20日（五）晚間8點在台北The Wall Live House登場，票價分為預售票1,300元和現場票1,500元，可在KKTIX及全台全家便利商店購買。

