日樂團ONE OK ROCK大巨蛋加場門票再秒殺 嗨喊：現場見

日本搖滾樂團ONE OK ROCK將於4月25、26日在台北大巨蛋舉辦演唱會，4月26日加場門票2月7日開賣再次確認完售！對此，ONE OK ROCK不僅成為首組在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，更創下連續2天完售開唱的全新里程碑。

ONE OK ROCK將在台北大巨蛋舉辦演唱會。（圖／KKLIVE提供）

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》首場台北演出開賣短短3分鐘火速售罄。主唱Taka透露在IG收到大量粉絲私訊表示沒搶到門票，當下立刻決定加開一場，希望能讓更多歌迷有機會一起到現場同樂。團員們亦感性表示，感謝歌迷一路以來的支持，「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」

ONE OK ROCK台北大巨蛋門票連兩日秒殺完售，創日本藝人紀錄。（圖／KKLIVE提供）

主辦單位也呼籲，請勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防不肖份子將其資訊用來詐騙消費者，並且請不要於拍賣網站或是其他非KKTIX 正式授權售票之通路、網站購票，除可能衍生詐騙案件或交易糾紛外，更可能影響自身權益。