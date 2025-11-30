日樂團Saucy Dog告白台灣 主唱一句「聽你在叭噗」笑翻全場

日本超人氣搖滾樂團Saucy Dog於11月29日晚間在Zepp New Taipei舉辦首次台北專場演唱會《Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI》，主唱石原慎也在互動環節展現練習過的中文與台語，不斷以「水啦！」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起High吧！」與歌迷熱情互動，甚至還幽默講出「聽你在叭噗」，現場氣氛瞬間沸騰。

Saucy Dog於11/29在台北開唱。（ 圖/日吉JP純平 提供）

演唱會開場以經典歌曲〈結〉掀起熱潮，強烈的鼓點和充滿情感的歌詞瞬間點燃現場氣氛。隨後接連演唱〈現在を生きるのだ。〉與〈BLUE〉，展現樂團強大的現場爆發力，台下歌迷跟著節奏揮舞雙手，熱情回應。樂團在開場時向台下大喊：「我們來晚了！我們是Saucy Dog！」，瞬間拉近與歌迷的距離。

當熱門歌曲〈シンデレラボーイ〉前奏響起，全場爆發出震耳欲聾的尖叫聲，這首代表作讓不少歌迷跟著大合唱，將演唱會氣氛推向第一波高潮。主唱石原慎也在互動環節展現練習過的中文與台語，不斷以「水啦！」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起High吧！」與歌迷互動。他還用中文問道：「你們喜歡我嗎？」，台下熱烈回應「喜歡！」，石原慎也幽默回應：「聽你在叭噗。」隨後又深情表示：「我也喜歡你們！」，引發全場尖叫。

Saucy Dog粉絲齊聚Zepp New Taipei。（ 圖/日吉JP純平 提供）

Saucy Dog多次表達對台灣的喜愛，「可以在台北舉辦專場演唱會實在很開心！我們很喜歡台灣，很喜歡台灣的美食。謝謝大家一直以來的支持，今天實在是很開心」。演唱會尾聲，樂團希望全場歌迷能一起大聲唱歌，台下觀眾與台上演出互相呼應，場面既熱烈又溫馨。

Saucy Dog表示很喜歡台灣。（ 圖/日吉JP純平 提供）

安可階段，Saucy Dog向歌迷承諾：「下次再來！請大家向朋友多多宣傳Saucy Dog。」安可曲〈いつか〉引發全場大合唱，為演唱會劃下完美句點。下台前，樂團向全場歌迷深深鞠躬表達感謝，並再次大喊：「下一次再來！」，讓歌迷感受到他們對台灣的深厚情感。

