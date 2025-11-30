日樂團Saucy Dog有夠台！收粉絲告白爆笑回：聽你在叭噗

Saucy Dog首次在台舉辦專場演唱會。（日吉＂JP＂純平提供）

日本超人氣搖滾樂團Saucy Dog昨（29日）晚在Zepp New Taipei舉辦了首次在台的專場演唱會「Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI」，主唱石原慎也以他獨特溫暖又滲著心碎感嗓音，搭配Saucy Dog熱血狂放的樂團能量，將現場氣氛推向最高潮，讓今晚所有觀眾都沉浸在音樂的感動中。

演唱會一開場，Saucy Dog便以經典歌曲〈結〉拉開序幕，強勁的鼓點與充滿情感的歌詞瞬間點燃了現場的熱情。緊接著，〈Ima Wo Ikirunoda.〉（現在を生きるのだ。）、〈BLUE〉連發，展現了樂團強大的現場爆發力，讓台下歌迷跟著節奏揮舞雙手，他們也向歌迷大喊：「我們來晚了！我們是Saucy Dog！」

Saucy Dog承諾下次會再來台灣開唱。（日吉＂JP＂純平提供）

當經典曲〈Cinderella Boy〉前奏一下，全場立刻爆發出震耳欲聾的尖叫聲，接著歌迷也跟著大合唱，將演唱會氣氛推上第一個高點。Saucy Dog在Talking當中展現了不少練習的中文及台語。石原慎也不停以「水啦」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起嗨吧」跟台下歌迷互動，還以中文問大家：「你們喜歡我嗎？」聽到台下熱烈的回應「喜歡」時，他竟超幽默回：「聽你在叭噗。」但馬上又向歌迷說：「我也喜歡你們！」

Saucy Dog也不斷表示：「可以在台北舉辦專場演唱會實在很開心！我們很喜歡台灣，很喜歡台灣的美食。謝謝大家一直以來的支持，今天實在是很開心。」 安可時也承諾表示：「下次再來！請大家向朋友多多宣傳Saucy Dog。」隨著最後一首歌〈Itsuka〉（いつか）全場大合唱，為這場演出畫下了完美的句點。

