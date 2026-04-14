日樂團wapiti海外首站選台北 團名竟然是「白屁股」
日本新生代樂團 wapiti 將於18日在 台北 Corner House開唱，是他們出道以來首場海外專場演出。這組成軍未滿三年的四人編制樂團，最初只是朋友之間的聚會與即興演奏，從公園野餐慢慢發展為開始創作並參與演出的音樂團體。團員表示這是第一次以樂團身分出國演出，對於在台北與觀眾見面感到期待，也提到成員都很喜歡吃，對台灣的飲食與城市環境相當有興趣 。
團名取自北美與亞洲常見的鹿種「wapiti」，也有意思是「白色的屁股」，象徵聰明、好奇且具多面性的特質。成員們認為這種動物平時溫和、帶有好奇心，但在特定時刻也會展現強烈行動力，與樂團希望呈現的音樂狀態相符，因此才決定這團名，小提琴手HARMAN笑說：「因為很可愛。」
由於成員的音樂背景也各不相同，其中香港成員HARMAN，從小接觸華語流行音樂，並在學生時期受到周杰倫作品影響，對創作產生衝擊。這樣的背景也讓樂團在音樂構成上出現不同語境的元素，成為wapiti目前作品的一部分。
在創作流程上，多由織田提出歌曲雛形，再與團員共同建立節奏與結構，之後加入鋼琴編曲與弦樂完成作品。團員提到，在作曲與編曲時會從現場演出的角度出發安排段落，思考觀眾在演出中的感受，並調整歌曲的節奏與變化，也曾出現錄音當天早上才完成作品的情況 。
《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》台北站將於4月18日（六）在 台北 Corner House舉行，票價為新台幣2000元，全座席依票券序號對號入座，門票已經在遠大售票系統開賣，相關演出資訊可見主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。
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