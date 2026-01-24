日樂壇女神首度攻進北流 中島美嘉演唱會2/6開賣！

日本樂壇女神中島美嘉即將於5月16、17日首度唱進台北流行音樂中心，全新專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》也將推出，本次亞洲巡迴演唱會《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》台北站門票將於2月6日上午11點在年代售票系統全面啟售。

中島美嘉將在五月來台開唱。（圖／G-MUSIC、和協整合行銷）

中島美嘉即將於1月28日推出第11張原創專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》，這張專輯以音樂劇世界觀為核心，獨特之處在於分為「Matinee盤」與「Soirée盤」兩張CD，分別象徵舞台與幕後、光與影的兩種面向。她將腦中持續運轉的「腦內音樂劇」概念貫穿全作，使專輯在結構與情緒層次上呈現出鮮明對比。

「Matinee盤」以「白天公演＝陽」為主題，收錄多首歷年合作與主題曲，呈現觀眾熟悉的舞台形象；「Soirée盤」則描繪「夜晚公演＝陰」，集結由中島美嘉親自製作的新曲，聲音表情更為內斂。這樣的安排讓聽眾能夠同時感受到她作為表演者的兩種截然不同的面貌。

日前公開的專輯封面設計也十分巧妙，將觀眾席與舞台同時納入畫面，營造出「觀看者」與「演出者」彷彿反轉的視覺感受，呼應了作品中外在光芒與內在情緒並存的核心主題。這樣的設計理念與專輯的雙面性概念完美契合。

中島美嘉台北演唱會票價圖。（圖／G-MUSIC、和協整合行銷）

配合新專輯的推出，中島美嘉也將展開亞洲巡迴演唱會《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》，台北站演出地點選在台北流行音樂中心，門票票價為新台幣5800元、5600元、5200元、4800元、4300元、3800元等六種，售票日為2月6日上午11點於年代售票系統正式開賣。更多詳情，請密切鎖定主辦單位官方社群。

