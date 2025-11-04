日機票價格直直落 北海道札幌6000元有找 遊客憂熊害

日本近期熊害頻傳，從北海道至本州東北地區均出現熊隻出沒甚至攻擊人的事件，引發旅客安全疑慮。然而，適逢賞楓季節與即將到來的雪季，多家航空公司推出促銷優惠，北海道、大阪等地機票價格跌破萬元，吸引不少旅客目光。許多民眾雖心動於便宜機票，卻也擔憂熊害問題，正在評估是否調整旅遊計畫，專家建議前往日本旅遊的民眾應做好安全防護措施。

日本11、12月的機票有網友發現比起去年便宜不少。（圖／TVBS）

近期有網友發現，前往日本的機票價格明顯下降，與去年相比有顯著差距。去年前往北海道需花費約3萬元，而今年廉價航空票價甚至低於1萬元。具體來看，11月中旬從台北飛往札幌的6天行程僅需5900元，前往大阪7天約5200元，12月前往仙台的6天行程為9088元，幾乎都在萬元以內，價格相當誘人。

旅遊達人傑西大叔解釋，北海道和大阪機票價格較低主要是因為航班充足，加上適逢年度旅展促銷期間。他表示，若能避開熱門賞楓時段和雪季高峰，確實可找到6000元上下的機票。

日本近期熊害嚴重。（圖／TVBS）

專家分析指出，近年來航點及航班數量增加，再加上接近年末旅展促銷，以及賞楓季剛開始、雪季尚未完全到來的因素，都使得機票價格相對便宜。然而，日本近期熊害情況確實嚴重，已有部分民眾購買機票後正考慮是否取消行程，有人甚至無奈地開玩笑說，若不算熊本熊，似乎只有熊本縣沒有真熊出沒。

專家提醒，熊隻出沒的地區大多集中在鄰近山區棲息地的城市，人口密集的都市區較少見到熊的足跡。若有計劃在山區活動，建議準備防熊噴霧和熊鈴等安全裝備。日本各地區也提供熊害地圖供參考，包括全國統計以及北海道、秋田、青森、宮城、福島等熊害嚴重地區的詳細資料。因此，儘管機票價格具有吸引力，旅客出發前仍需多加留意安全事宜。

