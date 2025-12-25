日檔案揭密 李登輝訪日 遭陸施壓封殺

日本外務省24日公開大量1994年的外交檔案，當年李登輝總統欲以參加母校京都大學校友會為由訪日，陸方施壓最終未能成行。（本報資料照片）

日本外務省24日公開大量1994年的外交檔案，資料多為細川護熙內閣時期的重要對外談判紀錄，內容揭露1994年3月日本駐陸大使國廣道彥，為籌備細川訪陸，與大陸外交部副部長唐家璇會面。對方警告，若李登輝以參加母校京都大學校友會為由訪日，「就會出大事」。

《產經新聞》指出，李登輝當時積極推動「度假外交」，試圖突破台灣在國際社會的孤立狀態；在此同時，參與細川內閣聯合執政的新生黨等勢力亦主張強化對台關係，令陸方高度警惕，但最終李登輝的訪日計畫未能成行。

1994年1月，日本副首相兼外相羽田孜訪陸期間，大陸外長錢其琛在會談表示，「絕不允許」日台政要往來。錢要求日本嚴守1972年《日中聯合聲明》中，關於「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府充分理解並尊重此一立場」的表述。《共同社》研判，此舉與當時傳出通產大臣熊谷弘有意訪台有關。

文件顯示，陸方在羽田訪陸前多次要求日方，在外長會談等場合重申對台立場，並指羽田此行若能再度代表日方表態，將對日中關係具有「重大意義」。羽田在會談中回應，日本以遵守《日中共同聲明》為原則，並將日台關係定位為「非政府間的實務性關係」，同時強調「不支持兩個中國」。隨後與羽田會面的國務院總理李鵬，亦對羽田重申「一個中國」立場表示肯定。

解密檔案亦披露，日本外務省內部將台灣問題視為「一旦處理失誤，就可能動搖日中關係根基的敏感問題」。外務省內部資料也提到，北京擔憂1993年8月上任的細川政府可能調整對台政策，因此慎重應對現職閣員訪台與李登輝訪日。