日檢疑爆出作弊產業鏈 小紅書販售「保證合格」服務

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（中央社記者戴雅真東京11日專電）日本語能力試驗（JLPT）是外國人赴日工作、申請在留資格的重要語言能力證明，近日卻傳出疑似有不法業者透過中國社群平台兜售「保證合格」服務，依據不同作弊設備明碼標價，收費從8萬至12萬元不等，引發考試不公質疑。主辦機構表示，將強化防弊措施。

「產經新聞」報導，日檢近年來在全球各地約80個國家、250個城市實施，然而最近在中國社群平台小紅書上出現多則宣稱可協助考生通過日檢的廣告，甚至標榜「保證合格」。

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揭發此事的民眾表示，她的親戚去年秋天來到日本，預計參加今年7月的日檢，當她代為在小紅書搜尋相關資料時，發現了宣稱「保證合格」的廣告。對方拒絕面談及電話聯繫，要求用微信（WeChat）溝通。

根據雙方對話，當被詢問「如何保證合格」，對方回答「使用設備。」

「作弊業者」提供兩種方案，分案一配戴具通訊功能的智慧手錶，收費40萬日圓（約新台幣8萬元）；方案二使用隱藏式微型耳機接收答案，收費60萬日圓（約新台幣12萬元）。相關設備透過車站置物櫃等方式，進行「非面對面交貨」。

業者聲稱，有「國立大學教授團隊」事先取得考題，「考試開始約15分鐘後，便會透過手錶將答案傳送給各位」。

事實上，日檢近年已多次傳出作弊疑雲。2024年12月考試後，負責海外試務的國際交流基金就曾發現，部分考生出現「統計上極不自然的大量相同答案」。

由於中國地區的考試時間早於部分國家，因此推測可能有人利用時差，在考試結束後將答案發布到社群媒體，導致後續地區的考生作弊。

面對不斷升高的作弊風險，國際交流基金表示，自去年7月起，已強化考場管理措施，包括嚴格禁止考生於考試期間使用手機及其他電子設備，並持續研擬防範利用時差進行作弊的相關對策。

此外，外務省相關人士透露，在中國社群平台上，除了本次案例外，也發現了其他疑似提供作弊服務的廣告與貼文。（編輯：田瑞華）1150611