日櫪木銀行ATM遭挖土機破壞 打劫失敗嫌犯逃逸

日本櫪木縣大田原市一間銀行的ATM，遭到歹徒用挖土機破壞，試圖搶走現鈔，不過歹徒沒有成功得手，隨即開卡車逃逸。

日本栃木銀行大田原分行戶外ATM遭歹徒用挖土機破壞前原貌。（圖／翻攝 Google Maps）

日本櫪木縣大田原市一間銀行ATM遭歹徒以挖土機破壞，試圖搶走現金的事件引起關注。事發於週日凌晨2點半左右，位於醫院附近的櫪木銀行分行外部與ATM被發現遭到嚴重破壞並觸發警報。歹徒使用小型挖土機將ATM拖到戶外，但未能成功取得現金，隨後驅車逃逸。警方到場時發現ATM內部鈔票櫃完好無損，目前正在確認損失情況並追查逃逸車輛。

事件發生在日本櫪木縣大田原市的一間位於醫院附近的櫪木銀行分行。在週日凌晨2點半左右，該分行的ATM被發現遭到破壞並發出警報。現場可見銀行門口鐵捲門凹陷，內部一片混亂，已被警方拉起封鎖線進行調查。

警方調查顯示，歹徒使用留在現場的一台小型挖土機將ATM拖到戶外。警方表示，當他們趕到現場時，看到有人迅速上了卡車後逃離現場。經檢查，ATM內部的鈔票櫃仍然完好無損，研判歹徒原本企圖使用挖土機破壞ATM竊取現金，但可能因破壞失敗而迅速逃逸，最終沒有得手成功。

由於該銀行分行為無人看守狀態，警方正在確認是否有其他財物損失。同時，當局也在積極追查逃逸卡車的去向，希望能盡快將犯罪嫌疑人繩之以法。這起事件引發當地居民對銀行安全措施的關注，特別是針對無人看守的ATM設施。警方呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人物或車輛在銀行附近逗留，應立即通報警方。

