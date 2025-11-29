日歌手上海唱一半「遭強制喊卡」 矢板明夫：中方施壓

日本女歌手大槻真希，28日在上海萬代嘉年華高歌動漫《航海王》的歌曲，想不到中途舞台突然斷電，她隨即遭工作人員請下台，表情驚恐、錯愕。對此，資深媒體人矢板明夫分析，中方刁難日籍藝人，背後主因是「向日本政府施加壓力」。

回顧整起事件，大槻真希還沒唱完《航海王》的歌曲，舞台突然一片漆黑，音樂也停止，引起台下觀眾騷動；不久，燈光再度亮起，兩名工作人員上台，邊跟大槻真希溝通邊拿走她的麥克風，再把人帶離舞台，大槻真希被拍到神情驚慌、不知所措，隨後主持人廣播宣布「本次演出到此結束」。

廣告 廣告

事後，大槻真希在限時動態轉PO經紀公司的聲明，表示活動演出遇到「不可抗力」的因素而提前結束，29日的另一場演出也同樣取消，對此向期待表演的所有粉絲道歉。

矢板明夫29日凌晨發文評論，指出這件事並非個案，最近不少在大陸開唱的日本藝人，演出都遭臨時喊卡，包括濱崎步、美波、花譜、吉本興業等。至於背後的原因，矢板明夫直言：「中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。」

矢板明夫進一步表示，中方強制介入的手段，「顯示對藝術和人權的不尊重」，也讓大量日本網友強力反彈。

更多中時新聞網報導

黃遠小薰獲金片子帝后

海產捐肝救父術後不到3天就上工

失眠＋睡眠呼吸中止 治療需整合