日歌手上海演出遭「熄燈卡歌」 胡錫進搖頭「批1事」！

國際中心／江姿儀報導



日本新任首相高市早苗上台後強力挺台灣，日前拋出「台灣有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國反日情緒高漲，官方為表達對日本說法的不滿，祭出多項制裁政策，還限制日人在中國的演藝活動，連「辣妹天后」濱崎步的演唱會都臨時取消。28日日本歌手大槻真希出席上海活動，演唱到一半台上突然熄燈，工作人員上台拿走麥克風並請她下台。現場畫面在網路瘋傳，引發粉絲心疼、怒火，對此前《環球時報》總編輯胡錫進今（29日）晚間發文，認為此舉「過頭了、不尊重」。





大槻真希（左圖、右圖中）唱不到2分鐘，隨即熄燈被工作人員請下台。（圖／翻攝自X）

中國對日本的制裁動作不斷，多位日本藝人原定在中國演出的活動臨時被取消。28日大槻真希演唱到一半，舞台燈光與螢幕就全部暗下來，歌曲也直接中斷，讓大槻真希本人在台上不知所措，工作人員上台不僅拿走她的麥克風，還請她下台離場。消息曝光，引爆網友怒火，就前《環球時報》總編輯胡錫進今（29日）也發文表示不贊同中方此舉。

大槻真希（左）上海演出遭「熄燈卡歌」，胡錫進（右）認為中方制裁行為「不尊重」、「過了」。（圖／翻攝自X、YouTube@小敵台）

胡錫進今（29日）稍早於微博發表自己對中日衝突的看法，指出「任何事情都要掌握尺度並在執行層面穩健」，認為「演員唱到一半將其阻止，當眾把演員轟下台」的制裁行為，對歌手「不尊重」、「過了」。他進一步分析，「什麼樣的政策執行都要對當時的具體情景審時度勢」，他認為日本歌星獻唱「只要歌的內容沒有大問題，讓她把歌唱完，然後停止她接下來的演出」，才是應該保留的開明空間，而非「唱到一半，關燈讓演員下台，當場取消演出」。他提到「上海作為中國最開放、最繁榮的城市」，喊話「希望這種情況之後不再發生，也希望全國其他地方能夠避免類似過激表現的發生」，也建議中方「執行過程注意人性化」。

