日歌手上海遭趕下台！律師問1事：信跟中國簽和平協議會遵守？傻了嗎？

政治中心／綜合報導

大槻真希被兩個工作人員搶走麥克風，並趕她下台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」，將行使集體自衛權，中日衝突持續延燒，多名日本藝人在中國的演出臨時取消。日本遊戲公司萬代南夢宮28日在上海舉辦嘉年華活動，當日本歌手大槻真希正在台上演唱時，舞台上的螢幕與燈光突然全部熄滅，被工作人員搶走麥克風趕下舞台，大槻真希當場露出驚訝表情。引發網友痛批根本是故意羞辱、超沒品。對此，律師林智群驚問一句「這樣的國家，還有人相信跟他們簽和平協議，他們會遵守？傻了嗎？」

中國上海28日舉行的萬代南夢宮嘉年華，場面熱鬧，但在音樂節卻發生令人震驚事件，日本歌手大槻真希正在台上演出她的名曲「memories」，該曲為《海賊王》第一首片尾曲。據指出，大槻真希演唱過程，竟然遭強行關掉舞台上螢幕與照明，兩個工作人員搶走麥克風，將她趕下台，讓大槻真希當場露出驚訝表情，畫面令現場歌迷及網友譁然。

活動主辦方解釋，中止原因為「不可抗力因素」。不過外界質疑這件事為是中國政府對日本藝人的演出進行的強制干預。

對此，律師林智群29日在臉書發文問「合約精神呢？」並明白表示「這樣的國家，還有人相信跟他們簽和平協議，他們會遵守？傻了嗎？」。網友也在林智群發文底下留言「共產國家哪來的合約精神」、「跟沒有合約精神的人簽合約；跟該國歷史上從來就沒有和平過的國家談和平。」、「事實勝於雄辯 只有台灣藍白人還不覺醒 全世界都知道的事實」。

