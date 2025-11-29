日歌手中國演出被斷電趕下台！矢板明夫：逼高市早苗收回涉台言論

大槻真希演唱到一半，突然被斷電要求下台，張大嘴巴不敢相信此事。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，中國隨即祭出多項報復措施；日本天后濱崎步在中國舉行的演唱會在開演前一天被迫中止，而日本歌手大槻真希則是唱到一半被請下台。對此，資深媒體人矢板明夫表示，這顯示中國政府對藝術和人權的不尊重。使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受重大損失。

矢板明夫發文寫道，28日晚上在中國上海發生了一件荒唐的突發事件。日本遊戲公司萬代南夢宮在上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」的活動中，當大槻真希正在台上演唱《海賊王》片尾曲「memories」時，舞台上的螢幕與照明突然全部熄滅，被中國官員拉下了電閘。演出被迫中止。隨後，大槻真希被兩個工作人員拿走麥克風並帶離舞台，中斷原定的演出。

矢板明夫表示：「從流傳出來的影片可以看到，現場觀眾相當震驚與失望。活動主辦方解釋，中止原因為『不可抗力因素』，但這件事被認為是中國政府對日本藝人的演出進行的強制干預。這並非個案，近期多名日本藝人在中國舉辦的演唱會亦遭臨時喊卡，包括濱崎步、美波、花譜、吉本興業等。這些事件形成了罕見的大規模停演現象。」

矢板明夫指出，濱崎步在上海的演出原定29日舉行，已有1萬4千多名觀眾購票。但28日突然接到演唱會被取消的通知。兩百多名工作人員花了5天時間搭建的舞台，29日已被全部拆除。濱崎步在自媒體上向粉絲們表達歉意。中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。

矢板明夫續指：「這種不分青紅皂白的強制手段、顯示中國政府對藝術和人權的不尊重。使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。」

