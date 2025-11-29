日歌手中國開唱被中斷 楊烈心痛：無法理解

針對日本歌手在中國唱到一半被拉下台，楊烈表示心疼「無法理解怎麼會有國度做這種事」。資料照



歌手楊烈明年3月將舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，今天（11/29）舉辦記者會，談到日本歌手大槻真希在上海開唱被拉下台、濱崎步開演前被喊卡，楊烈說自己相當心疼，無法理解怎麼會有國度做這種事？

楊烈在記者會上宣布，新歌〈自由路上〉將由香港詞神林夕填詞，荒山亮擔任音樂總監，並與新生代歌手鍾綺同台合作，將從台灣戲曲中心唱到日本浦安市文化會館等地。

聊到日本歌手大槻真希昨在上海演唱時，突遭強行斷電、帶離舞台，以及濱崎步開演前夕無預警被宣布停演，楊烈忍不住搖頭說：「這種事情也做得出來，好像只有中國了。」畢竟演唱會的籌備需要很多時間，舞台一下子被拆掉，歌手連上台的機會都沒有，「我們是有主權、有民主的國家……看到那種事情有點心疼，怎麼會有國度做出這種事？」

對於明年到日本開唱，是否擔心中國激進人士鬧場？楊烈說，會有安全措施，「水來我就土掩」，他認為中國阻止歌手演出，已經超越政治報復，這種作法只會引來反感。主持人當場表示，「我們主題是『自由之地』，也歡迎大槻真希、濱崎步來開演唱會。」台下報以熱烈掌聲。

日本歌手大槻真希在上海「萬代南夢宮」遊戲嘉年華演唱時突遭中斷，她表情錯愕。翻攝X平台

