日歌手中國開唱被中斷 楊烈：心痛跟無法理解

（中央社記者王心妤台北29日電）歌手楊烈今天舉辦「自由之地」演唱會記者會，預告將從台北開跑唱到日本，楊烈不擔心明年赴日開唱遭中國人鬧場，談到日本歌手在中國唱到一半被帶離舞台。他表示心痛跟無法理解。

楊烈今天在記者會上宣布演唱會開跑，並宣布香港詞神林夕為新歌「自由路上」填詞，荒山亮擔任音樂總監、新生代歌手鍾綺將同台演出，預計明年3月7日從台灣戲曲中心大表演廳開始，依序前往台中中山堂、日本浦安市文化會館大表演廳、台南文化中心演藝廳、高雄衛武營歌劇院開唱。

廣告 廣告

談及日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台。楊烈表示，「這種事情做得出來的，也只有中國了。」他說，一個演唱會需要籌備許久，但舞台卻一夜被拆掉，「還有很多例子，一時之間說不完，我們是有主權、有民主的國家，還是必須要說出心裡的感覺......看到那種事情有點心痛，怎麼會有國度做出這種事。」

對於赴日開唱是否擔心有激進的中國人鬧場，楊烈表示，會有安全措施，「這個就是水來，我就土掩。」他認為，中國阻止日本歌手開唱的措施已經超越政治報復範疇。（編輯：李亨山）1141129