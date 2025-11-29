日歌手中國開唱 「直接被斷電下台」 錯愕表情全被拍

歌手大槻真希在上海開唱直接被斷電請下台。（圖／翻攝自微博）





由於日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，中國當局開始了「限日令」，日本藝人在中活動陸續喊卡，豈料，還有突然唱一半被關燈，昨（28日）歌手大槻真希和歌迷和沈醉其中，現場直接暗燈、關音樂，錯愕表情全被拍下來。

上海萬代南夢宮嘉年華昨日盛大舉辦，卻沒想到大槻真希演唱到動漫《航海王》歌曲〈memories〉，氣氛正處於高潮時，現場卻直接斷電，讓她在台上瞬間錯愕不已，隨後恢復燈光，現場工作人員上台直接帶下去，讓現場觀眾更加無言。

歌手大槻真希在IG限動轉發聲明，表達演出因不可抗力因素終止。（圖／翻攝自大槻真希 IG）

隨後，主持人直接廣播宣布「本次演出到此結束」，連後續組合ASH DA HERO的演出也被被迫取消。事後，大槻真希也在IG限動轉發聲明，表示活動因「不可抗力」因素，不得已提前終止，29日的演出也同樣取消。



