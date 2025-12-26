日歌手優里大翻車！嗨吃生蠔痛到送醫「拿手機一拍」全網炸鍋

日本人氣歌手優里，因分享一張在救護車上的照片，遭到炎上。（大鴻藝術、超級圓頂提供）

日本新生代人氣歌手優里，今年10月才剛來台開唱，在台北小巨蛋創下不錯票房佳績，目前正積極在亞洲舉辦巡迴演唱會，預計在27日、28日沖繩開唱，怎料昨（25日）晚卻傳出緊急送醫的消息，結果一張照片竟意外被網友炎上，爆發爭議。

據日媒報導，優里在聖誕節晚上發布影片提到，他在前幾天慶功宴上，不小心嘴饞吃了一顆生蠔的關係，24日一早出現身體不適、嘔吐等症狀，不只雙腳無力站不起來，整個人都變得恍神，無法說話，最終只好叫救護車去醫院，

優里笑說，這也是他人生首次搭乘救護車，所幸打完點滴後就沒事了。不過，為了宣傳YouTube影片上架，優里竟在社群PO出一張躺在救護車上的照片，跟大家報平安。

優里PO出人在救護車上的畫面，引發日本網友不滿，批評是在浪費醫療資源。（圖／翻攝X）

此舉直接惹怒醫護人員，紛紛痛批是在浪費醫療資源，「有時間拍照不如自己搭車去醫院吧」、「救護車不是拿來炫耀打卡的耶」。似乎是見到自己闖了禍，湧入大量罵聲後，優里已趕緊將爭議貼文刪除，但本人並未多作回應。

事實上，在日本救護車車內是嚴格禁止拍照的，因為搶救過程分秒必爭，任何一項無關的舉動，包含拍照、講電話都有可能影響護理人員的操作或判斷。另外，若將救護車照片PO到社群上更是大忌，除了違反肖像權，還可能造成模仿效應，讓其他人產生好奇心，輕率地亂叫救護車，反而讓真正需要的人失去黃金救援時間。

