日歌手演出過程被拉下台！胡錫進也看不下去
[NOWnews今日新聞] 中國不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，對日本展開惡意報復，近期擴展至中國內部的藝文及演唱會活動，歌手濱崎步演唱會突遭取消後，一個人在舞台上唱歌的畫面被廣傳；另一日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時也被強行中止，當場被帶離舞台，官方大動作封殺日本歌手反讓中國歌迷吃虧。這一舉動就連中共黨媒環球時報前總編輯胡錫進也看不下去，直呼這種做法「太過頭」。
中國社群平台微博上許多歌迷發出大槻真希上海演唱會的畫面，她在演出動畫「航海王」片尾曲Memories時，與觀眾互動熱絡；未料，演唱到一半，現場音樂與舞台螢幕突然中斷，背景一片漆黑。
畫面可看到大槻真希面露錯愕表情，工作人員立刻上台與她交談並拿走麥克風，將她帶離舞台。事後，主辦單位稱因「不可抗力因素」中止演出，後續場次也被取消。
中國大動作針對日本歌手與藝人在中國的活動強制取消，反讓中國粉絲權益受損，已引起許多反彈聲浪，在大槻真希演唱會嘎然而止後，許多中國歌迷痛批，「實在太難看了」、「一首歌的時間等一等都不行嗎？」
就連中共喉舌胡錫進也看不下去，29日晚間在微博發文指出，這一輪對日鬥爭注定將是長期的，一方面要堅決推進對日制裁，讓日本經濟上、政治上都感受到痛，但他認為相關行動應控制好，「特別是操作層面的平穩，不把日本民間與日本政府完全混為一談」。
胡錫進指出，近日上海的一個演出中，一日本女歌手正在台上獻唱，唱到一半時突然熄燈，工作人員上台要求該歌手停演。傳到網上引起截然不同的評論。有人認為這樣很好，如此才能讓日本受到深刻教訓。也有很多人認為，我們的對日制裁不缺這5分鐘，不在於多一首還是少一首歌曲的表演。演唱到一半將其阻止，當眾打歌手轟下台，這首先讓人感覺是對歌手個人的不尊重；他直言太過了。
