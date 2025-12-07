日歌手「挺一中」北京順利開唱 日藝人恐被迫表態

（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢惹怒中國已過1個月，隨著日中關係持續冰凍，日本藝人在中國的演出受到重大影響。與此同時，日本歌手美依禮芽因公開表態「支持一個中國」而成功登台，分析日本藝人未來為了能在中國活動，做出類似表態並非不可能。

週刊「女性自身」訪問熟悉華語圈情勢的作家安田峰俊，他分析濱崎步、大槻真希被禁唱、拉下台，不太可能是最高層中國國家主席習近平直接下的指令，而是由主辦單位自行揣摩上意，或是上海市政府層級施加壓力。

他表示，以大槻的案例來看，她已經唱歌才被叫停，不像是主辦方的意思，如果是自我審查應該會更早取消活動，因此可能是上海市某政府部門施壓。

安田分析，中國的中央確實有「對日本制裁」的方針，但現在的中國體制是靠「揣摩上意」運作。以過去疫情時期的「清零政策」為例，只要習近平有意，各部門就要用行動展現忠誠，否則仕途將受影響。因此，中央不會直接下令「禁止日本人入境」或「減少航班」，而是底下人依照自己的理解，主動行動。

不過，在這次活動取消風波中，也有日本藝人照樣登台。日本歌手美依禮芽11月22日在北京的體育館舉辦大型演唱會，會後也在Instagram以中文發文並分享照片，報告演唱會成功舉辦。

她11月18日曾在微博發文表示，「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國」。值得注意的是，這則貼文只有出現在微博，沒有出現在她的IG等社群平台。

對此，日本網友猛批，「她之所以能開唱，是因為表態支持中國」、「中國讓日本藝人跪著表態」。

報導指出，安田分析，公家機關不會強迫藝人進行所謂的「政治表態」，至於貼文是否出於藝人的個人意願，除了她本人之外誰也無法確定。不過所有中國人都想像得到，如果不做類似表態，就可能遭遇像是濱崎步、大槻真希的狀況，美依禮芽身邊的中國工作人員當然也知道。

此外，台灣或香港藝人為了避免在中國發展受阻，表態「支持一個中國」的也不在少數。「與其因為沒有表態而惹出麻煩，不如先說一句。」

安田認為，未來日本藝人為了順利在中國活動，做出類似表態並非不可能。

濱崎步的演唱會取消後，曾在IG發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」，讓日本與中國粉絲都感動不已。然而之後有中國媒體報導，所謂「無人演唱會」其實是彩排照片被當成正式演出散布，暗示無人演唱會是假的。

安田分析，濱崎步的「無人演唱會」極具感染力，甚至多少可以被解讀成是對中國當局的反抗。中國媒體可能擔心這樣的情緒蔓延，於是先發動攻擊，把它定位為「假新聞」來壓制聲量。

至於未來日本藝人是否能在中國正常演出，像是日本人氣團體YOASOBI宣布明年的亞洲巡演就有香港場，引發部分粉絲擔憂。安田認為，香港雖然自由度比過去縮減，但是揣摩上意的方式比較不同，相較於中國，在香港演出的成功率應該會高得多。（編輯：張芷瑄）1141207