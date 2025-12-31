日歐多國譴責中共圍台軍演 吳釗燮：我們應明確拒絕中國破壞和平

吳釗燮感謝世界各國好友發聲，反對中國對台軍事威脅。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於昨日在台灣周邊進行實彈射擊。歐盟、日本，以及美國許多參眾議員譴責中共軍演，接連為台灣發聲。對此，國安會秘書長吳釗燮今（31）日表示，感謝世界各國好友發聲，中共以擴張主義與軍事主義破壞和平，「我們應該明確拒絕這種行為」。

日本外務省發表聲明指出，近日中國軍方在台灣周邊實施的軍事演習，是加劇台灣海峽緊張局勢的行為，日方已就此向中方表達關切。日本政府一貫的立場是，期待有關台灣的問題能透過對話以和平方式解決。

日本外務省表示，台海的和平與穩定對整個國際社會而言都十分重要。今後也將持續以高度關注的態度密切關注相關動向。

吳釗燮透過社群媒體X發文表示，由衷感謝歐盟和世界各國好友發聲，反對中國對台灣不斷升級的軍事威脅。他說，「和平是我們都珍惜的價值」，但中共卻以擴張主義與軍事主義破壞和平，「我們應當立場堅定，明確拒絕這種行為」。

歐盟（EU）對外事務部（EEAS）發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。聲明並指，「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」

