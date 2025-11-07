日正妹嘆「鬱悶讓屋子凌亂」還是相反？3張誇張床照曝

娛樂中心／綜合報導

日本一名年輕正妹「あめ」經常在社群平台X上分享生活日常，個人帳號也累積不少網友追蹤。不過她近日發文，首度公開自己住處的模樣，並表示：「是鬱悶讓屋內凌亂，還是凌亂使人鬱悶？」凌亂的屋內照片曝光後，吸引超過500萬人觀看。





該正妹家中十分凌亂。（圖／翻攝あめふるひのこと X）

あめ日前在社群發文，寫下：「是鬱悶讓你房間凌亂，還是房間凌亂使你鬱悶？」照片中只見她的住處從玄關、臥室到廚房，幾乎都雜亂不堪、無一倖免，從食物殘渣到垃圾堆滿地。誇張的畫面讓部分粉絲懷疑，這並非她真實的住處，而是為了流量博取關注。對此，あめ甚至在YouTube拍片整理家中，以證明那確實是她的家。

床鋪周圍都是大量垃圾。（圖／翻攝あめふるひのこと YT）



不少網友看完後傻眼，留言表示：「直接找清潔公司吧」、「雖然整理房間很麻煩，但至少剩菜剩飯和食物殘渣要清理吧」、「屋裡放一個大垃圾袋，直接把所有垃圾都往裡丟，家裡就會乾淨不少了。」也有人說：「看妳其他美照，無法想像竟然是在這麼髒亂的房間拍出來的」、「我以前也是這樣，所以曾經花了一整天思考那些不會整理房間的人的心理」、「最好盡快處理剩菜剩飯，否則會生蛆」、「兩者相互影響，當你感到精神疲憊時，就會失去整理的精力，而雜亂的環境也會變成一種精神負擔。」

該正妹家中廚房空間全是食物殘渣。（圖／翻攝あめふるひのこと YT）













